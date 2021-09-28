Ajax - Beşiktaş maçında Kenan Karaman'ın golünün iptali tartışmalara yol açtı
Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax Beşiktaş maçında Kenan Karaman'ın golünün iptal edilmesi kararı tartışma yarattı.
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada 62. dakikasında Fransız hakem Benoit Bastien'in verdiği karar büyük tartışma yarattı.
HAKEM GOL DEĞİL FAUL DEDİ
Bu dakikada ileriye uzatılan topu kovalayan Kenan Karaman defans oyuncusuyla omuz omuza mücadeleye girdi. Ajaxlı oyuncu düşerken ayakta kalan Kenan Karaman kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hakem Bastien, anlaşılmaz bir kararla faul düdüğünü çaldı. Kenan'ın vuruşunda top ağlara gitmesine karşın düdük yüzünden gol değer kazanmadı.
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