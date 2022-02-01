Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'na 10 ülke katılacak
Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ve 20-27 Şubat tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'na 10 ülke katılacak.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'na katılacak ülkeler belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 20-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyona Türkiye'nin dışında Cezayir, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Kuveyt, Mısır, Romanya ve Yunanistan katılacak.
THF Salonu'nda yapılacak müsabakalar, 15'er dakikalık üç devre şeklinde oynanacak.
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