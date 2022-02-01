Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'na 10 ülke katılacak

01 Şubat 2022 Salı, 00:00

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'na katılacak ülkeler belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 20-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyona Türkiye'nin dışında Cezayir, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Kuveyt, Mısır, Romanya ve Yunanistan katılacak.

THF Salonu'nda yapılacak müsabakalar, 15'er dakikalık üç devre şeklinde oynanacak.