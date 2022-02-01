Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'na 10 ülke katılacak

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ve 20-27 Şubat tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'na 10 ülke katılacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 00:00
Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'na 10 ülke katılacak
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'na katılacak ülkeler belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 20-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyona Türkiye'nin dışında Cezayir, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Kuveyt, Mısır, Romanya ve Yunanistan katılacak.

THF Salonu'nda yapılacak müsabakalar, 15'er dakikalık üç devre şeklinde oynanacak.


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