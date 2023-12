Alex Oxlade - Chamberlain'den Türkiye itirafı: 'Süt sanarak 3 kez...'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 22:06

Güncelleme: 05.12.2023 - 22:09

Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain, Sky Sport'a açıklamalarda bulundu.

Chamberlain'in açıklamaları şu şekilde:

"HER ŞEYE ALIŞTIM"

İngiliz futbolcu, uzun süre oynamadıktan sonra Beşiktaş'ta doğrudan oynamaya başlamasıyla ilgili olarak gelen soruya şu cevabı verdi:

"Bir süre oynamadıktan sonra doğrudan sahaya atılıp oynamaya başlayınca bir yanım bunu sevdi, bir yanım da bu büyük değişimde idare etmeye çalıştı. Açıkçası sezon öncesini de kaçırmıştım. Kendimi böyle bir duruma hazırlayabilmek için evde çok fazla antrenman yaptım. Ama tabii ki sezon öncesi maçları oynamak ve 20 kişiyle birlikte antrenman yapmakla aynı şey değil. Bu yüzden fiziksel olarak çıkmam gereken bir seviye vardı. Bu nedenle her ne kadar keyif alsam ve hemen başlamak istesem de, başlangıçta ilk birkaç hafta boyunca kendimi idare etmeye çalışarak deneyim kazandım. Avrupa Konferans Ligi maçlarıyla birlikte haftada üç maça çıkıyorduk. Ama o dönemi atlattığımı hissediyorum ve şimdi her şeye alıştım ve bu iyi oldu"

"ATMSOFER BENİ CEZBETTİ"

Türkiye tercihiyle ilgili olarak, "Yeni bir deneyime, yeni kültüre, bir şeyler öğrenmeye, dünyayı farklı görmeye açıktınız. Bu bakış açısı size yardımcı oldu mu?" sorusuna yanıt veren İngiliz futbolcu, "Evet, kesinlikle. İngiltere oynadım ama takımların yarısından fazlası hep Avrupalı ya da daha uzaklardan gelen yabancı oyunculardan oluşuyordu. Bu yüzden soyunma odasında İngiliz olmayan birçok futbolcuyla birlikte olmanın yeni bir ülkeye gelmeme kesinlikle yardımcı olduğunu hissediyorum. Burada başka İngiliz futbolcu yok ama İngilizce konuşan birçok futbolcu var. İçimde her zaman Premier Lig dışında futbol deneyimi yaşamak isteyen bir yan vardı. Açıkçası bunu söylemek yapmaktan daha kolay çünkü Premier Lig'de oynuyorsanız, burası harika bir deneyim ve olmak için harika bir yer. Fırsat geldiğinde ve o zamanki durumum göz önüne alındığında benim için mükemmel bir zamanlamaydı. Kesinlikle buna açıktım. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'de birkaç kez oynamıştım ve atmosfer çok güzeldi. Bu da beni kesinlikle cezbetti. Futbolu gerçekten seven bir yere geldiğimi biliyordum. Taraftar kitlesi çok büyük. Futbol oynamak için başlı başına heyecan verici bir yer" açıklamasını yaptı.

"HERKESLE İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞIYORUM"

Beşiktaş'ta en yakın olduğu oyuncu sorulan 30 yaşındaki futbolcu, "Milot Rashica, Arthur Masuaku, Gedson, Omar Colley... Gerçekten çok iyi çocuklar var. Biraz iletişim engelimiz var ama birinin gerçekten iyi bir insan olduğunu ve onunla iyi anlaştığınızı anlayabiliyorsunuz. Herkesle ilişki kurmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"DESTEK İNANILMAZ"

Atmosferle ilgili konuşan Chamberlain, "Benim için en büyük şey stadyumdu, ısınmada bile taraftarların ne kadar enerjik olduğuydu. Şarkılar söylüyorlar, her oyuncuyu tribünleri selamlaması için çağırıyorlar ve onlar da sizi selamlıyor. Oldukça sıcak ve misafirperver. Maçta iyi oynuyorsanız destek inanılmaz oluyor. Eğer çok iyi değilse, bunu da gösteriyorlar ve bu benim için bir sorun değil. Şimdiye kadar harika bir deneyim oldu. Takım olarak gelişmeye ve daha fazlasını yapmaya devam etmeliyiz çünkü bize gösterdikleri destek inanılmaz. Bence burada onlara iyi performanslar ve çok sayıda galibiyetle karşılık verecek kadar iyi bir oyuncu grubumuz var" diye konuştu.

"SÜTÜ AYIRMAK ÇOK ZOR"

"Evinizde en çok neyi özlediniz? Örneğin bir markete gittiğinizde aradığınız şeyi bulamamak gibi?" sorusu yöneltilen deneyimli futbolcu, "Daha önce birkaç kez alışverişe gitmiştim. Artık o kadar sık gitmiyorum çünkü süt gibi küçük şeyleri bulmak... Kulağa aptalca geliyor ama Türkiye'de sütü ayırt etmek bizim için çok zor çünkü "Iron" (Ayran) diye bir içecekleri var ve süte benziyor ama daha çok yoğurt bazlı bir şey. Dükkanda tıpkı süt gibi görünüyor. Süt sanarak 3 kez almışımdır. Artık o kadar rahatsız olmuyorum. Antrenman sahasında yemek yemeye çalışıyorum. Şoförüm Türk ve benim için bir şeyler çevirmeye yardımcı oluyor ve marketlerdeki paketlerin üzerindekileri okuyor" sözlerini kullandı.

FAVORİ OYUNCULARI

Premier Lig'deki favori oyuncusu sorulan Chamberlain, Liverpool'dan eski takım arkadaşı Muhammed Salah ve Dominik Szoboszlai'nin isimlerini verdi.

İngiliz futbolcu, "Açıkçası Liverpool'un birçok maçını izliyorum. Her zamanki gibi; Salah hala o golleri atıyor. Dominik Szoboszlai'yi izlemekten gerçekten keyif alıyorum. Bir nevi benim rolümü aldı ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğundan ve oyunu benim her zaman oynamak istediği gibi oynamasından gerçekten etkilendim. Bence yeteneği, fizikselliği ve bir oyuncu olarak karakteri var. Bence o tam da ihtiyacımız olan oyuncuydu. Gerçekten çok iyi. Trent de bana onun ne kadar iyi olduğunu söylüyor. Trent onun şutlarının benimkilerden daha iyi olduğunu söylüyor. Onda her şey var. Birlikte oynadığım diğer oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum, bu yüzden yeni gelen oyuncuların neler yapabileceğini görmek daha ilginçti. Onu izlemekten keyif aldım" dedi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında şu ana kadar 19 maçta süre alan Alex-Oxlade-Chamberlain, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.