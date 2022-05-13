Ali Koç ile İsmail Kartal arasında 'ikinci adam' kırgınlığı

13 Mayıs 2022 Cuma, 07:00

Fenerbahçe’nin son 12 maçta yakaladığı yenilmezlik serisinin mimarı İsmail Kartal’ın, bir basın toplantısında gelecek sezona dair yöneltilen soruya verdiği “İkinci adam olmam” yanıtının başkan Ali Koç’ta kırgınlığa yol açtığı öğrenildi. Koç’un, o günlerde gelecek sezon takımın başına getirmek için Joachim Löw ile yaptığı görüşmeler gündeme damga vurmuştu. Ali Koç, hem Löw’ü takımın başına getirmeyi hem de Kartal’ı teknik heyette tutmayı çok istiyordu. Ancak Kartal’ın “İkinci adam olmam” sözünün, ona dair önemli planları olan Koç’u bir hayli kırdığı bildirildi. Löw, Fenerbahçe’ye olumlu cevap vermezken Koç, Portekizli hoca Jorge Jesus’a yöneldi. Ancak Sarı-Lacivertlilerin İsmail Kartal’la elde ettiği yükseliş camiayı da teknik direktör konusunda ikiye böldü.

"UNUTMAYACAĞIZ"

F.Bahçe Kulübü, 12 Mayıs 2012’de Galatasaray’ın Kadıköy’de şampiyon olduğu maçla ilgili önceki gece yaptığı açıklamada, “3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur! On yıl değil, bin yıl geçse de unutmayacağız. Bize bu günü yaşatanlar, bugün hiçbiri yoklar! Fenerbahçe, tarihinden aldığı gücü, dik duruşunda saklı onuru ve camiasının sonsuz desteğiyle sonsuza dek karşınızda olacak!” ifadelerini kullandı.