Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Jorge Jesus ile görüşmeye gitti

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:16

Fenerbahçe'de yönetim, şartların uyuşması halinde takımı yabancı bir teknik direktöre emanet etmekte kararlı. Ancak gelecek sezonun harcama limitleri ve Finansal Fair Play’deki belirsizlik görüşmelerin sonuca ulaşmasını geciktiriyor.

Başkan Ali Koç, Portekizli Jorge Jesus ile daha detaylı bir görüşme yapmak için bir kez daha Lizbon’a gitti. Jorge Jesus’un sarı-lacivertlilerden istediği, yardımcıları ile birlikte yıllık 7 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme. Sarı-lacivertliler, 67 yaşındaki teknik direktörün maaş talebini düşürmeye çalışarak anlaşma zemini arıyor.

Kariyeri boyunca Portekiz, Brezilya ve Suudi Arabistan’da toplam 16 kupa kazanan Jorge Jesus, Benfica ile 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde final oynama başarısı da gösterdi.