Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Jorge Jesus ile görüşmeye gitti
Fenerbahçe gelecek sezonun teknik direktörünü belirlemeye çok yakın. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, Jorge Jesus ile bir kez daha görüşmek için Lizbon'a gitti.
Fenerbahçe'de yönetim, şartların uyuşması halinde takımı yabancı bir teknik direktöre emanet etmekte kararlı. Ancak gelecek sezonun harcama limitleri ve Finansal Fair Play’deki belirsizlik görüşmelerin sonuca ulaşmasını geciktiriyor.
Başkan Ali Koç, Portekizli Jorge Jesus ile daha detaylı bir görüşme yapmak için bir kez daha Lizbon’a gitti. Jorge Jesus’un sarı-lacivertlilerden istediği, yardımcıları ile birlikte yıllık 7 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme. Sarı-lacivertliler, 67 yaşındaki teknik direktörün maaş talebini düşürmeye çalışarak anlaşma zemini arıyor.
Kariyeri boyunca Portekiz, Brezilya ve Suudi Arabistan’da toplam 16 kupa kazanan Jorge Jesus, Benfica ile 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde final oynama başarısı da gösterdi.
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