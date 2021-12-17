Allahyar Sayyadmanesh: Fenerbahçe'ye geri dönüyorum

17 Aralık 2021 Cuma, 10:03

Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna basınına verdiği röportajda kiralık sözleşmesinin sona erdiğini ve Fenerbahçe'ye döneceğini söylerken, geleceğe dair tüm seçenekleri ise değerlendireceğini ifade etti.

"FENERBAHÇE'YE DÖNÜYORUM"

Zorya'daki son durumuyla ilgili footboom'a konuşan İranlı golcü, "Dinamo ile oynadığım maç benim için Zorya formasındaki son karşılaşmaydı. Kiralık sözleşmem sona erdi ve bu yüzden Fenerbahçe'ye dönüyorum" dedi.

Zorya'da iyi bir performans gösterdiğini belirten Allahyar Sayyadmanesh, "Zorya'nın şu ana kadar kariyerimin en iyi aşaması olduğunu düşünüyorum. Çok şey başarıldı ve ilerleme kaydedildi. Bu kulüpte benim için her şey yolunda gitti. Buraya geldiğimde kendi kişisel amaçlarım ve hedeflerim vardı. Onlara ulaştığım için mutluyum. Bu dönem çok hoş anılar bırakacak" ifadelerini kullandı.



Gelecek planları hakkında konuşan Allahyar, "Dürüst olmak gerekirse, gerçekten önemli değil çünkü en büyük hayalim Avrupa'nın 5 major liginde yer alan büyük takımlardan birinde oynamak" dedi.

Hedefi hakkında açıklamalarına devam eden İranlı golcü, "Hangi ülkeden olduğu benim için fark etmiyor. Ocak ayında neler olacağına bakacağız. Tüm seçenekleri değerlendireceğim" dedi.

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Allahyar Sayyadmanesh'in sarı-lacivertliler ile olan anlaşması 30 Haziran 2024'te sona erecek.







