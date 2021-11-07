Altay Bayındır kaç hafta yok? Rıdvan Dilmen açıkladı

07 Kasım 2021 Pazar, 20:19

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırladığı mücadelede 2-0 geriye düşerken TRT Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen, "Vitor Pereira, eleştirilerin haklı olduğunu geç anladı. 3 tane orta sahayla oynuyor. Bugünkü takımda Osayi de olsa oynatırdım ben, 3 tane orta saha var çünkü. Fenerbahçe'nin 3-5-2 oynadığı falan yok. Fenerbahçe 3, 5.5 1.5 oynuyor. İrfan Can Kahveci'den santrfor olur mu? Kayserispor bu sayede daha rahat savunma yapıyor ve sadece şut imkanı veriyor." diye konuştu.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yediği golde net kaleci hatası olduğunu kaydederken, "Altay çok aranır. Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok" dedi.



