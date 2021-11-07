Altay Bayındır kaç hafta yok? Rıdvan Dilmen açıkladı
TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk yarısını yorumlarken; kaleci Altay Bayındır'ın kaç hafta takımdan ayrı kalacağını açıkladı.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırladığı mücadelede 2-0 geriye düşerken TRT Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilere dair değerlendirmelerde bulundu.
Rıdvan Dilmen, "Vitor Pereira, eleştirilerin haklı olduğunu geç anladı. 3 tane orta sahayla oynuyor. Bugünkü takımda Osayi de olsa oynatırdım ben, 3 tane orta saha var çünkü. Fenerbahçe'nin 3-5-2 oynadığı falan yok. Fenerbahçe 3, 5.5 1.5 oynuyor. İrfan Can Kahveci'den santrfor olur mu? Kayserispor bu sayede daha rahat savunma yapıyor ve sadece şut imkanı veriyor." diye konuştu.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yediği golde net kaleci hatası olduğunu kaydederken, "Altay çok aranır. Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok" dedi.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Başkentte Kurtuluş Savaşı restorasyonu
- Lütfü Türkkan görevden alındı
- Rüşvet, para kasaları, hırsızlık...
- AKP'li belediye başkanı yurttaşı şehirden kovdu
- Rektörden 'uzun eşek heykeli' açıklaması
- Lütfü Türkkan’dan açıklama
- 70 milyar liralık yangın vurgunu
- Bir zam da alkole
- HDP'den kapatma davası çıkışı