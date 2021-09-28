Altaylı Kappel: Söylediklerim çarpıtılmış ve yanlış gösterilmiş
Süper Lig ekiplerinden Altay’da forma giyen Hollandalı sağ kanat Leandro Kappel, bugün Hollandalı bir gazeteciye verdiği röportajın çarpıtıldığını dile getirdi.
Ajax altyapısından yetişen Kappel, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Beşiktaş’ın çok büyük ve özel bir kulüp olduğunu vurguladı. Kappel, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın yarın deplasmanda Ajax’a farklı yenilmesini beklediğini ve kazanma şansının olmadığını dile getirdi. Tepkiler sonrası Türkçe bir video yayınlayan Leandro Kappel, “Öncelikle söylemek istiyorum. Türkiye benim ikinci ülkem. Hollandalı gazeteci videoyu keserek paylaştı. Gerekirse dava açacağım. Ben sadece futboldaki zorlukları anlatmak istedim. Beşiktaş’a olan övgüleri paylaşmamış. 13 sakat futbolcusu olması Beşiktaş’ı çok zor durumda bıraktı, çünkü Ajax çok formda. Sadece bunu söylemek istedim. Beşiktaş çok büyük ve özel kulüp, ben çok iyi biliyorum. Söylediklerim çarpıtılmış ve yanlış gösterilmiş. Bilinmesini istiyorum” dedi.
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