Altınordu’da Burak İnce Almanya’ya uçtu
Altınordu’dan ocak ayında Bundesliga’ya transfer olmaya hazırlanan Burak İnce, gizlilik anlaşması yapılan Alman ekibiyle görüşmek için Almanya’ya uçtu.
TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’dan ocak ayında Bundesliga’ya transfer olmaya hazırlanan Burak İnce, gizlilik anlaşması yapılan Alman ekibiyle görüşmek için Almanya’ya uçtu. Sosyal medya hesabından uçakta çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, Almanya Bayrağı ve kum saati simgelerini ekleyen 17 yaşındaki futbolcu, transferinin yakın zamanda gerçekleşeceği konusunda mesaj verdi.
Yaptığı paylaşımda menajeri Murat Korkmaz’ı da etiketleyen Burak İnce, Almanya seyahatinin transfer görüşmesiyle ilgili olduğunu da göstermiş oldu. FIFA kuralları gereği 18 yaşına gireceği 2022 ocak ayında Avrupa’ya transfer olabilecek Burak İnce’nin ismi Bundesliga takımlarından Arminia Bielefeld ve Bayer Leverkusen ile anılıyor. Ümit Milli Takım’da da oynayan Burak, Çağlar Söyüncü’den sonra Altınordu’dan Bundesliga’ya transfer olan ikinci oyuncu olacak.
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