Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a NBA yolu gözüktü

01 Haziran 2022 Çarşamba, 22:44

THY EuroLeague Final-Four'da Real Madrid'i mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman'ın NBA'deki yardımcı antrenör pozisyonları için ön plana çıktığı ifade edildi.

ESPN muhabiri Adrian Wojnarowski'nin haberinde, "ESPN kaynaklarına göre Avrupa'nın en başarılı antrenörlerinden biri olan Ergin Ataman, NBA'de yardımcı antrenör adayları arasında yer alıyor. Türkiye Milli Takımı'nın da antrenörlüğünü yapan Ergin Ataman, Anadolu Efes'le arka arkaya 2 EuroLeague şampiyonluğu kazandı" ifadeleri yer aldı.

"NBA TAKIMLARI ÇAĞIRIRSA GİDERİZ"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, NTV'de katıldığı EuroLeague Özel programında NBA'le ilgili şunları söylemişti:

"Yapılmamışları yapmayı seven, zoru kendine hedef olarak seçen bir insanım. Yaptığım meslek icabında Avrupa'dan yetişmiş bir antrenörün NBA'de başantrenör olarak görev almışlığı yok. NBA takımları çağırırsa gideriz. Burada yaptıklarımızı orada da yaparız. Bu konuda da iddialıyım. Hiçbir çekincem yok. Ama bu benim elimde olan bir şey değil. Onlar da bunu mutlaka takip ediyordur."