Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

04 Haziran 2022 Cumartesi, 10:26

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçı 4 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayımlanacak.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor. Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

GALİBİYET ÜSTÜNLÜĞÜ EFES'TE

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan 121 karşılaşmada Efes 90, Galatasaray 31 galibiyet elde etti.

İki ekip arasında Türkiye Ligi'nde oynanan 112 karşılaşmada Anadolu Efes 82, Galatasaray Nef 30 galibiyet aldı.

Türkiye Kupası'nda iki takım arasında oynanan sekiz karşılaşmanın yedisinden Anadolu Efes galibiyet ile ayrılırken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ve Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan tek karşılaşmada ise İzmir ekibi sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren play off'larda bugüne kadar 10 kez eşleşirken, Efes, 10 eşleşmenin yedisinde gülen taraf oldu.