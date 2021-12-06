Anadolu Efes'ten hakem kararlarına ilişkin açıklama

06 Aralık 2021 Pazartesi, 11:46

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 86-86 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 mağlup etti.

Son şampiyon Efes, resmi siteden hakem kararlarına dair bir açıklama yayımladı.

Anadolu Efes'in açıklaması şu şekilde:

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak, oynadığımız bütün maçlarda fair play içerisinde sonuna kadar mücadele ederek kazanmayı amaçlamaktayız. Gururla yer aldığımız Turkish Airlines Euroleague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde de aynı mücadelemizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz.

Daha iyi oynayanın kazandığı bir maçı oynamak en büyük arzumuzdur. Maalesef, geçtiğimiz gün oynadığımız maçta olduğu gibi, çok belirgin hatalar sahadaki mücadelenin önüne geçtiği zaman da gerçekten üzülüyoruz. Her galibiyetin çok değerli olduğu Avrupa’nın en iyi liginde 2020-2021 sezonu finalistlerinin maçındaki hakem yönetimi maalesef beklenildiği düzeyde gerçekleşememiştir. Maçın sonunda çalınan yanlış düdükler iki takımın da nefesleri kesen mücadelesinin önüne geçmiştir.

Her takımın sonuna kadar fair play içerisinde mücadele ettiği maçlarda daha az hakem hatası olması en büyük dileğimizdir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Anadolu Efes Spor Kulübü"