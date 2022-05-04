Anastasios Bakasetas: 'Trabzon'a borcum vardı, kapandı'

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:23

Trabzonspor'un tarihi şampiyonluğunda büyük payı olan Bakasetas, çok farklı duygular yaşadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Yunan yıldızın açıklaması şu şekilde:

"Bu şampiyonluk, 2 yıl önce bir Alanyalı futbolcunun attığı golle başlayan hikayenin mutlu sonu gibi. Şampiyonluğa mal olan ve Trabzonsporlular'ı üzen gol... Sonrasında buraya geldiğimde herkes bana büyük sevgi gösterdi ve şampiyonluk borcumun olduğunu söyledi. Bir borcum vardı ve dava kapandı. Hep birlikte başardık. Emekle, fedakârlıkla ve acıyla... Stat ve şehirdeki kutlamalar inanılmazdı. Zaten daha azı Trabzon'a yakışmazdı. Bu şehir, bu taraftar çok şey yaşadı ve en iyisini, bütün mutluluğu hak ediyor. Takımla gurur duyuyorum. Şimdi kutlama zamanı. Ancak unutmayalım. Türkiye Kupası da var..."

Trabzonsporlu yıldız oyuncu bu sezon 39 karşılaşmada giydiği bordo-mavili forma ile 8 gol, 5 asistlik performans gösterdi.