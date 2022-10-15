Andrea Pirlo: 'Üzerimizdeki baskıyı attık'
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 3-0 kazandıkları Hatayspor mücadelesini değerlendirdi.
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor karşısında 3-0'lık skorla elde ettikleri galibiyet için çok mutlu olduklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Bugün tek seçeneğimiz vardı, kazanmak. Kazandık, bununu için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir dönemden geçiyorduk. Üzerimizde bir baskı vardı. Bunu attığımız için mutluyum." diye konuştu.
Atakaş Hatayspor'un son iki maçını kazanarak İstanbul'a geldiğini hatırlatan Pirlo, "Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Bütün hafta hazırlandığımız gibi bir maç oldu. Gol de yemedik. Bu da bizi mutlu etti. Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı çok iyi bir maç oynadık ama puan alamadık. Burada kazanmak ve bunu devam ettirmek ilerisi için çok önemli. Bu istek ve oyun anlayışıyla devam etmemiz lazım. Sadece bir maçın yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. İlerisi için çalışmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.
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