Andreas Cornelius'tan ilginç istatistik!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Trabzonspor'un 2022'deki ilk golünü Andreas Cornelius, 20.22'de attı. Son 7 isabetli şutunda 7. golünü kaydeden Cornelius ayrıca inanılmaz bir istatistiğe imza attı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maça iyi başlayan Trabzonspor ilk dakikalardan itibaren oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Konuk ekip, deyim yerindeyse ilk yarım saatte kendi kalesine kapandı ve 11 kişiyle defans yaptı.
2022'NİN İLK GOLÜ 20:22'DE
Buna karşın Trabzonspor, 23. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti. Danimarkalı futbolcu Trabzonspor'un ve Süper Lig'in 2022'deki ilk golünü kaydederken; gol, saat 20:22'de geldi. Trabzonspor ise golle ilgili bir paylaşım yaptı ve "Kral tesadüfleri sever" ifadeleri kullanıldı.
2022’nin ilk golü 20:22’de geldi! ??— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 7, 2022
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