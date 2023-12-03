Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 03.12.2023 - 09:16

Güncelleme: 03.12.2023 - 09:16

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik sonunda topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

MKE Ankaragücü: Bahadır, Alper, Mujakic, Radakovic, Atakan, Moreira, Efkan, Ali Kaan, Morutan, Sowe, Renaldo

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Salih, Chamberlain, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR CAN SIKIYOR

Siyah-beyazlı takımda birçok oyuncu, Ankara'daki karşılaşmada görev yapamayacak.

Club Brugge maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayfur Bingöl'ün durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, tedavileri devam eden Arthur Masuaku ile Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly de MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 7 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.

"Kara Kartal" deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor'un ardından Yılport Samsunspor'a üstünlük kurmayı başardı.

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, lig tarihinde birbirlerine 107. kez rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 106 maçta siyah-beyazlı ekip, 72 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup ederken, 26 karşılaşma ise beraberlikle tamamladı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 198 gole, sarı-lacivertliler 73 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ, LİGDE SON 28 MAÇIN 22'SİNİ KAZANDI

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 28 maçın 22'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi.

Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamazken, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 13 Şubat 2011'deki 1-0'lık mağlubiyetin ardından yaklaşık 13 yıldır rakibine kaybetmezken, söz konusu dönemdeki 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

BAŞKENTTE DE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 51 lig maçının 28'ini kazandı. Başkentte 17 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip gelebildi.

Beşiktaş, lig maçlarında deplasmanda rakibinin filelerini 78 kez havalandırdı. MKE Ankaragücü ise 37 golle rakibine karşılık verdi.

Öte yandan, 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Ligde 2018-2019 sezonunda da MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.