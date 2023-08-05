Anthony Davis'e dev sözleşme! 3 yıl için 186 milyon dolar

Yayınlanma: 05.08.2023 - 09:51

Güncelleme: 05.08.2023 - 09:53

NBA’de geçtiğimiz sezon Batı Konferansı finallerinin ötesine geçemeyen Los Angeles Lakers, yeni sezonun kadro planlamasını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Lakers, iç transferde önemli bir hamleye imza attı.

NTV Spor'da yer alan habere göre Lakers, takımın yıldız ismi Anthony Davis’in sözleşmesini 3 yıl, 186 milyon dolar karşılığında 2028 yazına kadar uzattı.

Yıldız oyuncu son sözleşmesinde yıllık 38 milyon Dolar kazanıyordu, şimdi ise 62 milyon dolar kazanacak.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

Anthony Davis, 2019 yılında Lonzo Ball, Josh Hart ve Brandon Ingram takası ve 3 draft hakkı karşılığında New Orleans Pelicans'tan Los Angeles Lakers'a imza attı.

Yıldız oyuncu NBA kariyerindeki tek şampiyonluğunu Los Angeles Lakers'taki ilk yılında kazanmıştı.