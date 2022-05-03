Arda Güler, U-17 Milli Takımı'na davet edildi, Beşiktaş maçı riske girdi

03 Mayıs 2022 Salı, 20:41

Fenerbahçe'nin bu sezon performansı en fazla yükselen ismi olan Arda Güler konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig'in 36'ncı haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Arda Güler, U-17 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek U-17 Milli Takımı'nın aday kadrosunun 7 Mayıs'ta Riva'daki Milli Takım tesislerinde toplanacağı öğrenildi. 8 Mayıs'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi, sarı-lacivertlilerin özel izin almaması halinde Arda Güler'in dev maçı kaçıracağı kaydedildi.

Arda Güler'in 7 Mayıs'ta toplanacak olan U-17 Milli Takımı kadrosuna dahil olması ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması halinde Beşiktaş, Karagümrük ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında forma giyememesi bekleniyor.