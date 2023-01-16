Arda Güler'den maç sonu paylaşımı!

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Fenerbahçe'de oyuna 83. dakikada dahil olan Arda Güler'den maçın ardından paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 07:25
Arda Güler'den maç sonu paylaşımı!
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Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Gaziantep FK galibiyeti sonrası bir paylaşımda bulundu.

2-1'lik galibiyet sonrası Twitter'da paylaşımda bulunan Arda, "Deplasmanda da bizi yalnız bırakmayan ve zor zamanlarda hep itici gücümüz olan taraftarımıza teşekkürler. Bana olan sonsuz desteğinizin karşılığını sahada verebilmek benim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Arda Güler, 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçının 83. dakikasında Miguel Crespo'nun yerine oyuna dahil olmuştu.


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