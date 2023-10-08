Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Manchester City'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 10:49
Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Bournemouth deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Manchester City ise deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton'a 2-1 mağlup olmuştu.


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