Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Manchester City'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta Bournemouth deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Manchester City ise deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton'a 2-1 mağlup olmuştu.
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