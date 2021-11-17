Aslantepe’de 13. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ezeli rakip, Nef Stadyumu'nda 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 4 kez sahadan galip ayrıldı.
Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Bu müsabaka sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan yeni evi Nef Stadyumu’ndaki 13. Fenerbahçe derbisine sahne olacak.
Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Aslantepe’de oynanan 12 derbide sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu.
3 kez Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi. Geride kalan 12 maçta Galatasaray’ın 12 golüne sarı-lacivertliler 10 gol ile karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 0-0 sonuçlandı.
SON GALİBİYET 2014’TE
Uzun yıllar Kadıköy’de Fenerbahçe’yi mağlup edemedikten sonra bu seriyi bozan ve üst üste oradaki iki maçtan da galip ayrılan Galatasaray evinde ise rakibini en son 18 Ekim 2014 tarihindeki derbide 2-1’lik skorla yenmişti. 7 yıldır sahasında sarı-lacivertlileri mağlup edemeyen Aslan bu kötü seriyi de bitirmek için derbide mücadele edecek. Galatasaray’ın evinde oynanan son 4 derbi ise beraberlikle sonuçlandı.
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