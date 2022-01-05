Aston Martin'de takım patronunun kaderi belli oldu

05 Ocak 2022 Çarşamba, 15:34

Kanadalı milyarder Lawrence Stroll'un sahibi olduğu Aston Martin Formula 1 Takımı'nda geleceği merakla beklenen takım patronu Otmar Szafnauer'in görevden ayrıldığı açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, Aston Martin Formula 1 Takımı, yeni takım patronu belirlenene kadar bünyesindeki bir ekip tarafından yönetileceğini duyurdu.

Aston Martin Formula 1 Takımı, 2022 sezonu için sürücü konusunda herhangi bir değişikliğe gitmeyerek dört kez Formula 1 Dünya Şampiyonluğu sahibi Alman pilot Sebastian Vettel ve Kanadalı sürücü Lance Stroll ile devam etme kararı almıştı.