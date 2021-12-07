Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarında görevli hakemler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile kozlarını paylaşacak. Gruptan lider çıkma yolunda büyük önem taşıyan müsabaka 9 Aralık Perşembe günü 23.00'te oynanacak. Lazio-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu. Zorlu karşılaşmada İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.
Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe ise sahasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
9 Aralık Perşembe oynanacak karşılaşmayı Zorlu karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek.
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