Avrupa'nın devleri Arda Güler için geliyor

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 12:33

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 12:33

Avrupa'nın devleri, Fenerbahçe forması giyen Arda Güler ile ilgilenmeye devam ediyor. Geçen sezondan itibaren A takım maçlarına çıkan 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa'daki kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS, Atletico Madrid ve Barcelona gözlemcilerinin Arda Güler için yakın takipte olduğunu yazdı. Haberde, Türk futbolu için büyük bir umut olarak bahsedilen Arda Güler için “Böyle biri 100 yılda bir çıkıyor” yorumlarının yapıldığına dikkat çekildi.

Arda Güler’in, Atletico ve Barça dışında diğer Avrupa devlerinin de takibinde olduğu belirtilirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un Kasım 2022’de genç futbolcuyu milli formayla tanıştırdığına değinildi.

Arda Güler

YENİ SÖZLEŞME HEDEFİ

Fenerbahçe ise Arda Güler’in sözleşmesini yenilemeyi planlıyor. 18 yaşına giren genç yıldızın mevcut kontratı 2025 Haziran’da sona erecek.

Arda’nın sözleşme süresini uzatmayı hedefleyen yönetim, maaşını da revize ederek, mevcut anlaşmadaki şartlı serbest kalma bedellerini kaldırmak istiyor.