Aykut Kocaman sürprizi
Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman sürpriz bir şekilde karar alıp bu sezon takım çalıştırabileceğinin sinyalini verdi.
Yaklaşık 40 gün önce Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman sürpriz bir şekilde karar değiştird ve takım çalıştırabileceğini açıkladı.
2 Ekim tarihinde Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman daha sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif almış ancak bu teklifleri 'sezon sonuna kadar kulüp çalıştırmayacağım' diyerek geri çevirmişti. Aykut Kocaman'ın söz konusu kararını değiştirdiği, uzun soluklu bir projede görev almayı düşündüğü ve Süper Lig'den teklif beklediği belirtiliyor. Tecrübeli teknik direktörün adı son olarak Göztepe ile anılmıştı.
Başakşehir'den ayrıldıktan sonra bir süre kabuğuna çekilen Aykut Kocaman son olarak, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın doğum gününde görüntülenmişti. Akşam yemeğinde bir araya gelen ikiliye bazı eski yöneticiler de eşlik etmişti.
Kaynak: Ajansspor
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