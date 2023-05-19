2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Real Madrid ile karşılaşacak. El Clasico TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 11:32
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

THY EuroLeague'de Final Four heyecanı yaşanıyor.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Barcelona, final four'da Chus Mateo'nun takımı Real Madrid ile karşılaşacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgiris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI 

El Clasico, TRT Spor ve S Sport kanallarından naklen yayımlanacak.

THY EuroLeague Final Four karşılaşmalarının programı şöyle: 

19 Mayıs Cuma 

18.00 Olympiakos - Monaco 

21.00 Barcelona - Real Madrid 

21 Mayıs Pazar 

17.00 Üçüncülük Müsabakası 

20.00 Final Müsabakası 


barcelona real madrid thy euroleague canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Euroleague kupası sahibini buluyor

Euroleague kupası sahibini buluyor
EuroLeague'de normal sezonun MVP'si Sasha Vezenkov!

EuroLeague'de normal sezonun MVP'si Sasha Vezenkov!
Türk Telekom, Euroleague'de yer alabilir!

Türk Telekom, Euroleague'de yer alabilir!

En Çok Okunan Haberler