Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Real Madrid ile karşılaşacak. El Clasico TSİ 21:00'de başlayacak.
THY EuroLeague'de Final Four heyecanı yaşanıyor.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Barcelona, final four'da Chus Mateo'nun takımı Real Madrid ile karşılaşacak.
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgiris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI
El Clasico, TRT Spor ve S Sport kanallarından naklen yayımlanacak.
THY EuroLeague Final Four karşılaşmalarının programı şöyle:
19 Mayıs Cuma
18.00 Olympiakos - Monaco
21.00 Barcelona - Real Madrid
21 Mayıs Pazar
17.00 Üçüncülük Müsabakası
20.00 Final Müsabakası
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın mektubu okununca yuhaladılar!
- İkinci turda kimi destekleyecek?
- Seçim sonrası not defterim
- Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması!
- Uğur Dündar’dan canlı yayında sert sözler
- Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sona erdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: Böyle olmaz!
- Kredi kartı nakit avans kararı kaldırıldı
- AKP sözcüsünden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı!
- YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı