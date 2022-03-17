Barcelona'nın yıldızı Pedri'den Galatasaraylı taraftarlara övgü: Böyle bir statta oynamamıştım

Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Barcelona'da takımın ilk golüne imza atan yıldız orta saha oyuncusu Pedri, "Daha önce bu kadar baskının olduğu bir statta oynamamıştım" sözleriyle sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsetti.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 23:45
Barcelona'nın yıldızı Pedri'den Galatasaraylı taraftarlara övgü: Böyle bir statta oynamamıştım
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Katalan ekibinin maçtaki beraberlik golünü atan yıldız oyuncu Pedri, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a karşı zor bir sınav verdiklerini söyleyen Pedri "Karakter ortaya koyduk. Daha önce bu kadar baskının olduğu bir statta oynamamıştım" dedi.

Attığı golle ilgili soruyu yanıtlayan 19 yaşındaki futbolcu "Attığım gol Messi'nin golüne mi benziyor? Messi çok daha iyi goller attı, kendimi onunla kıyaslamam delilik olur" ifadelerini kullandı.

Pedri ayrıca "Galatasaray'ı eledik ve şimdi kuradan gelecek rakibe bakacağız. UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi biziz. Her şeyi yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.



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