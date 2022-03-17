Barcelona'nın yıldızı Pedri'den Galatasaraylı taraftarlara övgü: Böyle bir statta oynamamıştım
Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Barcelona'da takımın ilk golüne imza atan yıldız orta saha oyuncusu Pedri, "Daha önce bu kadar baskının olduğu bir statta oynamamıştım" sözleriyle sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsetti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Katalan ekibinin maçtaki beraberlik golünü atan yıldız oyuncu Pedri, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a karşı zor bir sınav verdiklerini söyleyen Pedri "Karakter ortaya koyduk. Daha önce bu kadar baskının olduğu bir statta oynamamıştım" dedi.
Attığı golle ilgili soruyu yanıtlayan 19 yaşındaki futbolcu "Attığım gol Messi'nin golüne mi benziyor? Messi çok daha iyi goller attı, kendimi onunla kıyaslamam delilik olur" ifadelerini kullandı.
Pedri ayrıca "Galatasaray'ı eledik ve şimdi kuradan gelecek rakibe bakacağız. UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi biziz. Her şeyi yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.
İlgili Haberler
- Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten Barcelona yorumu: Anlamıyorum...
- Galatasaray - Barcelona maçında Gerard Pique, taraftarın tepkisini topladı
- Barcelona'dan Galatasaray'a göndermeli Pedri paylaşımı
Video Haberler
- Ankara'da para nakil aracı alev alev yandı
- Fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
- İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
- Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam etti
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
- Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
- Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
- Onur Anıtı’na saldırmışlardı: Hakim karşısına çıkacaklar
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
En Çok Okunan Haberler
- Avrupa otomobil pazarı yüzde 5,4 daraldı
- İran'daki Urumiye Gölü geçen yıla göre yüzde 30 küçüldü
- İnternette en çok satan ikinci el otolar belli oldu
- Doğum kontrol hapları anne sütünü etkiliyor
- Covid-19 çocuklarda diyabete neden olabilir
- Yüksek doz C vitamini kansere iyi geliyor mu?
- ‘Montrö Boğazlar Konferansı: Tutanaklar-Belgeler’
- Dostoyevski’yi bugün okumak! Feridun Andaç’ın yazısı...
- Ukrayna kozağı Gogol’ün ‘Taras Bulba’sından çıkan dünya!
- Mariupol'da mahsur kalan 65 Türk tahliye edildi