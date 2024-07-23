Bartuğ Elmaz: 'Jose Mourinho bana güvendi'
Fenerbahçeli futbolcu Bartuğ Elmaz, Lugano maçı öncesi basın mensuplarına konuştu. Elmaz, "Çok yoğun çalıştık. Hocam da bana güvendi, bana şans verdi. Şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Bartuğ Elmaz, Lugano maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İyi bir kamp geçirdiklerini söyleyen Bartuğ, "Her zaman olduğu gibi taraftarlarımız bugün yine full gelmişler. Bu kadar taraftarı bekliyorduk. Her deplasmanda bizim yanımızdalar. Her yer sarı-lacivert. Tabii ki rakibimizi en iyi şekilde analiz ettik. Hem hücum hem de savunmada ona göre çalışmaları yaptık. Bugün buraya kazanmaya geldik. Kazanıp evimize en iyi şekilde dönmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.
"MOURİNHO BANA GÜVENDİ"
Jose Mourinho'nun kendisine güvendiğini söyleyen Bartuğ Elmaz, "Çok yoğun bir kamp süreci gerçekleştirdik. Çok yoğun çalıştık. Hocam da bana güvendi, bana şans verdi. Şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Kendi açımdan mutluyum. Ama daha çok geliştireceğim yönler var. Onların üstüne çalışıyorum. Hocam şans verirse en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Mourinho hocamızdan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. İnşallah çok kez forma şansı bulurum" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Bartuğ Elmaz: 'Mourinho bana güvendi'
- Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu!
- Panathinaikos'tan Tete iddialarına yanıt!
- Panathinaikos'ta Ergin Ataman gelişmesi!
- FIFPro ve Avrupa Ligleri, FIFA'ya savaş açtı!
- Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
- Fenerbahçeli sporculardan Paris 2024 açıklamaları!
- Beşiktaşlı oyuncudan Süper Lig'e övgü!
- Yeni transferden Beşiktaş taraftarına büyük övgü!
- 'Mario Branco ile yaptığımız görüşmede...'
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Sahilleri kimler sömürüyor?'
- Dünyayı gezen Rus YouTuber Türkiye'de öldü!
- Dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
- Beklenen haber geldi: Hava sıcaklığı azalıyor!
- MHP’nin gündeminde ne var?
- 'Ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin'
- Siyah kadın evine çağırdığı polis tarafından öldürüldü!
- Ballı maaş ısrarı!