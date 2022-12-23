Başakşehir galibiyet ile geri döndü!
Başakşehir, Dünya Kupası arasından galibiyetle döndü. İstanbul temsilcisi, ligin 15. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
Dünya Kupası için verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu. Ümraniye Şehir Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Danijel Aleksic, 57. dakikada Serdar Güler ve uzatma dakikalarında Ndayishimiye attı. Ümraniyespor'un tek golü 17. dakikada Umut Nayir'den geldi.
Bu sonucun ardından Başakşehir, 27 puana yükseldi. Ümraniyespor 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.