Başakşehir'in Michy Batshuayi ile ilgilendiği iddiası

12 Temmuz 2022 Salı, 13:48

Başakşehir, sarı-lacivertli takımda beklentilerin altında kalan ve Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Türkiye'de kariyerine devam etmek istediği gündemde olan Mesut Özil ile el sıkıştı. Başakşehir'in kritik bir hamlesinin daha olduğu gün yüzüne çıktı.

Sporx’in haberine göre Turuncu-lacivertliler, şampiyonluğa oynayacak kadronun bir parçası olarak Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Michy Batshuayi'yi de renklerine bağlamayı amaçlıyor.

UEFA LİSTESİNE YAZDIRMAK İSTİYOR

Haberde Başakşehir'in, UEFA kadrosuna Belçikalı golcüyü de yazdırmak istediği kaydedildi. Geçen sezon Beşiktaş'ta 42 maçta 3155 dakika süre alan Michy Batshuayi 14 gol 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Ancak; bu performans Beşiktaş'ı tatmin etmemiş ve oyuncuyla yollar ayrılmıştı.

Chelsea'nin yeniden kiralamak istediği Batshuayi için Beşiktaş geçen sezon futbolcunun kulübüne sadece 150 bin Euro kiralama bedeli ödemişti. Oyuncuya ise 3 milyon 165 bin Euro garanti ücret verildiği KAP yoluyla duyurulmuştu. Bu iki transferle birlikte Başakşehir kalite açısından da seviye atlayacak.

RAKİP MACCABI NETANYA

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi önceki günlerde belli oldu. Başakşehir, bu turda İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile eşleşti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turu'nda ilk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Teknik patron Emre Belözoğlu takımını bu maça kadar tam anlamıyla hazırlamanın hesaplarını yapıyor.