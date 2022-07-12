Başakşehir'in Michy Batshuayi ile ilgilendiği iddiası
Teknik direktör Emre Belözoğlu ile birlikte Süper Lig'de geçen sezon yükselişe geçen Medipol Başakşehir, transferde de önemli adımlar atıyor. Başakşehir, Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in dışında başka bir özel plana da sahip. Başakşehir’in, forvet hattına da önemli bir takviyeye hazırlandığı iddia edildi.
Başakşehir, sarı-lacivertli takımda beklentilerin altında kalan ve Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Türkiye'de kariyerine devam etmek istediği gündemde olan Mesut Özil ile el sıkıştı. Başakşehir'in kritik bir hamlesinin daha olduğu gün yüzüne çıktı.
Sporx’in haberine göre Turuncu-lacivertliler, şampiyonluğa oynayacak kadronun bir parçası olarak Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Michy Batshuayi'yi de renklerine bağlamayı amaçlıyor.
UEFA LİSTESİNE YAZDIRMAK İSTİYOR
Haberde Başakşehir'in, UEFA kadrosuna Belçikalı golcüyü de yazdırmak istediği kaydedildi. Geçen sezon Beşiktaş'ta 42 maçta 3155 dakika süre alan Michy Batshuayi 14 gol 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Ancak; bu performans Beşiktaş'ı tatmin etmemiş ve oyuncuyla yollar ayrılmıştı.
Chelsea'nin yeniden kiralamak istediği Batshuayi için Beşiktaş geçen sezon futbolcunun kulübüne sadece 150 bin Euro kiralama bedeli ödemişti. Oyuncuya ise 3 milyon 165 bin Euro garanti ücret verildiği KAP yoluyla duyurulmuştu. Bu iki transferle birlikte Başakşehir kalite açısından da seviye atlayacak.
RAKİP MACCABI NETANYA
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi önceki günlerde belli oldu. Başakşehir, bu turda İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile eşleşti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turu'nda ilk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Teknik patron Emre Belözoğlu takımını bu maça kadar tam anlamıyla hazırlamanın hesaplarını yapıyor.
Video Haberler
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
- Kırşehir’de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Varank'a tepki
- Çok sayıda isim için harekete geçildi
- Konya Valisi'nden tepki çeken 'yemek'
- Uras'tan 'çekilme' kararı
- Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
- FETÖ lideri Gülen hastaneye kaldırıldı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- Yalanlanan isimden istifa
- Plaja gelen deniz aslanları, insanları kovaladı
- Yap-İşlet-Devret'in bir günlük maliyeti belli oldu