Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk hakeme görev!

Hakem Kerem Baki, İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali için görevlendirildi.

AA
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:56
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk hakeme görev!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Türk hakem görev alacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre FIBA, 12-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Kerem Baki'ye de görev verdi.

2022-2023 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final'de ev sahibi Unicaja, Almanya'dan Telekom Baskets Bonn, İsrail'den Hapoel Bank Yahav Kudüs ve İspanya'dan Lenovo Tenerife mücadele edecek.


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