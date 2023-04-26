Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk hakeme görev!
Hakem Kerem Baki, İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali için görevlendirildi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Türk hakem görev alacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre FIBA, 12-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Kerem Baki'ye de görev verdi.
2022-2023 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final'de ev sahibi Unicaja, Almanya'dan Telekom Baskets Bonn, İsrail'den Hapoel Bank Yahav Kudüs ve İspanya'dan Lenovo Tenerife mücadele edecek.
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