Batshuayi'yi kenarda gören Jesus sinirden çılgına döndü!
MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenen Fenerbahçe'de karşılaşmadan sonra Jorge Jesus, Michy Batshuayi'nin olduğu yöne doğru sinirle bağırdı. Portekizli hocanın eliyle "Git işareti" yaptığı ve Belçikalı yıldızı galibiyeti kutlayan takım arkadaşlarının yanına gitmediği için uyardığı belirtildi.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Jorge Jesus'un çileden çıktığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
JORGE JESUS ÇOK SİNİRLENDİ
Maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Fenerbahçeli futbolcular orta alanda yumak haline gelirken, Michy Batshuayi saha kenarında kaldı. Bu görüntü karşısında oldukça sinirlenen Jorge Jesus'un, Belçikalı yıldızın yanına sinirle gitmesinin sebebinin bu konu hakkında uyarıda bulunması olduğu öne sürüldü.
*Görüntüler Ali Ekber Mete isimli Twitter kullanıcısından alınmıştır.
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