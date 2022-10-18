Batshuayi'yi kenarda gören Jesus sinirden çılgına döndü!

18 Ekim 2022 Salı, 10:46

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Jorge Jesus'un çileden çıktığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

JORGE JESUS ÇOK SİNİRLENDİ

Maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Fenerbahçeli futbolcular orta alanda yumak haline gelirken, Michy Batshuayi saha kenarında kaldı. Bu görüntü karşısında oldukça sinirlenen Jorge Jesus'un, Belçikalı yıldızın yanına sinirle gitmesinin sebebinin bu konu hakkında uyarıda bulunması olduğu öne sürüldü.

*Görüntüler Ali Ekber Mete isimli Twitter kullanıcısından alınmıştır.