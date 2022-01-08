Bayern Münih sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başladı
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach’a 2-1 yenildi.
Bavyera ekibi, sezonun ikinci yarısının açılış maçında Borussia Mönchengladbach’ı Allianz Arena’da konuk etti.
İlk yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 18. dakikada Robert Lewandowski’nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Borussia Mönchengladbach bu gole, 27. dakikada Florian Neuhaus ve 31. dakikada Stefan Lainer ile üst üste bulduğu iki golle cevap verdi. İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Borussia Mönchengladbach karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bundesliga’da lider durumda bulunan ve bu sezon üçüncü yenilgisini alan Bayern Münih 43 puanda kaldı.
Borussia Mönchengladbach ise puanını 22’ye çıkardı ve maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı.
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