Berke Özer Anderlecht'e; Sinan Bolat Fenerbahçe'ye

13 Mayıs 2022 Cuma, 13:59

Gelecek sezon için kaleci bölgesinde rotasyon oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de Berke Özer takımdan ayrılacak. Kaleci transferi için düğmeye basan Fenerbahçe listesine tanıdık bir ismi ekledi.

Belçika'nın önemli yayın organlarından Voetbal Belgie'de yer alan haberde Belçika kulüplerinin önümüzdeki sezon için transfer listelerini açıkladı. Anderlecht'in Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan kaleci Berke Özer ile ilgilendiği belirtildi. Gent forması giyen file bekçisi Sinan Bolat'ın bir sonraki durağı ise Fenerbahçe olarak gösterildi.

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği Sinan Bolat, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile yaptığı transfer görüşmeleri sonrası kulübü ile yeni kontrat imzalamayınca Gent'teki formasını kaptırmıştı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Altay Bayındır'ı tecrübeli bir kaleci ile yedeklemek isteyen Fenerbahçe yönetimi de Sinan Bolat ile görüşmelerini aralıksız sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin yedek kaleci alternatifleri arasında Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran da bulunuyor.

Belçika basınının Anderlecht'in transfer listesinde olduğunu yazdığı Berke Özer'in de ayrıca ismi eski kulübü Westerlo ile de anılıyor.