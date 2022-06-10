Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İskenderun Beşiktaşlılar Derneğinin etkinliğine katıldı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İskenderun Beşiktaşlılar Derneğinin 19. kuruluş yıl dönümü kutlama programında konuştu. Çebi, "Bizim Beşiktaşlılık bakışımız, rakiplerimizin değerini olduğu gibi kabullenip, saygıyla karşılamaktır" dedi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatay'da İskenderun Beşiktaşlılar Derneğinin 19. kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı.
Başkan Çebi, burada yaptığı konuşmada, hiçbir Beşiktaşlının kulübünden vazgeçmeyeceğini belirterek, ''Beşiktaşlılık bir duruştur'' dedi.
Sporun kardeşlik olduğunun altını çizen Çebi, şöyle konuştu:
"Bizim Beşiktaşlılık bakışımız, rakiplerimizin değerini olduğu gibi kabullenip, saygıyla karşılamaktır. Hatta onlarla birlikte yol yürümeyi bilmektir. Dolayısıyla sporun birleştirici ve kardeşlik tarafını önemsediğimi belirtiyorum. Beşiktaş'ımız için de son kongrede talep ettiğim, dilekte bulunduğum birlik ve beraberlik için yola çıktığımızı, bu seneyi birlik ve beraberlik yılı ilan ettiğimizi huzurlarınızda bir kere daha söylemek istiyorum."
Çebi, programın düzenlenmesinde emeği geçen İskenderun Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sedat Uysal ve yönetimine teşekkür etti.
Video Haberler
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'
- Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması
- 'Tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
- Ümit Özdağ'dan Okuyan'a yanıt: 'İsim isim açıklarım...'
- Güngören'de 'bıçaklı çekiçli' trafik kavgası
- Yağış etkili oldu: Heyelan meydana geldi, yol kapandı
- Toprak kaydı, araçlar çukura gömüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Öğrencilerin bulunduğu katları da ayırdılar
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- 'Parti rozetini çıkaracak, yetkilerini paylaşacak'
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge
- Odabaşı'nın odasındaki eşyalara el konuldu
- 'Mehmet Uçum' krizi ve Adnan Oktar operasyonu
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- Gerici Akit, Defne Samyeli'yi hedef aldı
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik