Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Derbi mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bugün Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.
Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi.
Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Atakaş Hatayspor ise 6. sırada yer alıyor.
EVİNDE SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ
Beşiktaş, evindeki son 6 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.
ERSİN DESTANOĞLU CEZALI
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve iki Galatasaray maçında sarı kart gören Ersin, cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığı sonrası bugünkü karşılaşmada Emre Bilgin'in kalede görev yapması bekleniyor.
Sakatlığı süren Miralem Pjanic'in de bugünkü karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
SEKİZ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte bugünkü maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.
Sakatlıkları nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
ÜÇ MAÇTA BİRER GALİBİYET
Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3 maçta bir galibiyet alabildi.
Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evindeki karşılaşmayı ise 7-0 kazandı.
Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.
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