Beşiktaş Kulübü'nde mazbata töreni yarın yapılacak
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Ahmet Nur Çebi'nin çarşamba günü düzenlenecek törenle mazbatasını alacağı açıklandı.
Beşiktaş Kulübü'nde başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, yarın mazbatalarını alacak.
Vodafone Park saha zemininde yapılacak mazbata töreni, saat 15.30'da başlayacak.
Önceki gün yapılan olağan seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi, geçerli oyların 2 bin 777 oyla yeniden başkanlığa seçilmişti. Başkanlığa adaylığını koyan Fuat Çimen ise bin 190 oy almıştı.
Yarınki törende denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurullarına seçilenler de mazbatalarını alacak.
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