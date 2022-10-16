Beşiktaş'a Rachid Ghezzal şoku!

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, ligde 7 hafta sonra Trabzonspor maçında ilk 11'de yer aldı. Cezayirli yıldız, ilk yarının son anlarında sakatlandı ve yerini Redmond'a bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2022 Pazar, 21:03
Beşiktaş'a Rachid Ghezzal şoku!
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 7 maç sonra Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlıktan sonra 5 maçta kadroya giremeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan girmişti.

Öte yandan Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 45. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Ghezzal, yerini Nathan Redmond'a bıraktı.


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