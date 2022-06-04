Beşiktaşlı Emirhan İlkhan: 'Hedefim Avrupa'

04 Haziran 2022 Cumartesi, 10:57

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, Ümit Milli Takım kampında NTV'ye konuştu.

Takımdaki durumuna ilişkin konuşan Emirhan, "Oyuncu, oynayıp gelişir. Korunarak gelişmez. Valerien Ismael hocam, bana güveniyor, güvendiği için de rahat hissediyorum, bunu da sahada yansıtmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM AVRUPA"

Hedefleri için de açıklama yapan 18 yaşındaki genç futbolcu, "İlk başta U19'daydım, ocak ayında A Takım'a alındım. Bir anda Covid-19 vakaları artınca, bana şans geldi ve iyi değerlendirdim, A Takım'da kaldım. Beşiktaş'ta kendimi kanıtlamaya devam etmek istiyorum. Kanıtladıktan sonra da hedefim Avrupa'ya gitmek ama öncelik Beşiktaş'ta şu anda" dedi.

Süper Lig'de geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 11 karşılaşmaya çıkan Emirhan, 1 gol kaydetti.