Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer oluyor

09 Haziran 2022 Perşembe, 13:05

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz Almanya'ya transfer oluyor.

NTV Spor'un haberine göre Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, 21 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ile anlaşma aşamasına geldi.

Alman ekibi 5 milyon Euro ve performansa bağlı ek ödemeleri içeren 1 milyon Euro ile birlikte toplam 6 milyon Euro'luk teklifini siyah beyazlı kulübe iletti. Ayrıca oyuncunun bir sonraki bonservis bedelinin %20'si Beşiktaş'a verilecek.

Beşiktaş yönetimi, Frankfurt ekibinin temsilcileri ile ödeme planı ve son detayları görüşüyor. Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete kavuşması ve Rıdvan'ın transferinin açıklanması bekleniyor.

Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takım kadrosuna katılan Rıdvan Yılmaz, forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.