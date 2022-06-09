Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer oluyor
Eintracht Frankfurt Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Alman ekibi, 21 yaşındaki sol bek için Beşiktaş'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz Almanya'ya transfer oluyor.
NTV Spor'un haberine göre Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, 21 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ile anlaşma aşamasına geldi.
Alman ekibi 5 milyon Euro ve performansa bağlı ek ödemeleri içeren 1 milyon Euro ile birlikte toplam 6 milyon Euro'luk teklifini siyah beyazlı kulübe iletti. Ayrıca oyuncunun bir sonraki bonservis bedelinin %20'si Beşiktaş'a verilecek.
Beşiktaş yönetimi, Frankfurt ekibinin temsilcileri ile ödeme planı ve son detayları görüşüyor. Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete kavuşması ve Rıdvan'ın transferinin açıklanması bekleniyor.
Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takım kadrosuna katılan Rıdvan Yılmaz, forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.
Video Haberler
- Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım
- Kadıköy'de kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı
- Antalya'da sahile vuran yunus barınağa nakledildi
- 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
- İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' tartışması
- Adana'da ilginç yarışma: Beşinci tostunu yerken bayıldı
- Çekmeköy'deki park yıkımına ilişkin yeni gelişme
- Dolar ve Euro yıl içi rekor tazeledi!
- 4 katlı apartmanın istinat duvarı yıkıldı
- Hatay'da antrepo yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Ek göstergede ayrımcılık
- Erdoğan açtığı davayı kaybetti
- Ersoy Dede, 'kur' mesajını paylaşıp sildi
- 'Erdoğan, SADAT’a neden ‘sâdât’ diyor?'
- Türk vatandaşlarını bekleyen Schengen tehlikesi
- Yargıtay'dan emsal izin kararı
- AKP'li Tayyar’dan kira düzenlemesine tepki
- 5 yaşındaki oğluna istismarda bulunan baba beraat etti!
- Son anketten 'erken seçim' yanıtı