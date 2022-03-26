Beşiktaş'ta başkan adaylarından Fuat Çimen basınla buluştu
Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak kongrede başkan adayı olduğunu açıklayan Fuat Çimen, düzenlediği lansman ile ekibini tanıttı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen lansmanda açıklamalarda bulunan Çimen, Ahmet Nur Çebi'nin kongre öncesi teknik direktör getirmesinden rahatsız olduklarını söyledi.
Beşiktaş Kulübünde mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Fuat Çimen, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Çimen, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin ve yönetim kurulunun kongre öncesi teknik direktör belirlemesinden rahatsız olduklarını söyledi.
Çebi ve yönetiminin seçimi kazanacakmış gibi çalışma yürüttüğünü belirten Çimen, "Çebi yönetiminin teknik adam görüşmesinden son derece rahatsız olduğumuzu söylemek isterim. Bu genel kurul kararını hiçe saymaktır" dedi.
Mayıs ayında kongre olduğunu hatırlatan Çimen, "Genel kurulda kazanacaklarmış gibi karar alıyorlar. Sosyal medyada da tepkimizi koyduk. Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz ama bizim bir fikrimiz var. Yanlış olsa da kucağımızda kalmış durum var. Umarım son 8 maçı kazanırız. Göreve geldikten sonra sistemimize göre hoca ile gerekli şeyi sürdürürüz" değerlendirmesinde bulundu.
Ekip olarak yola çıkışlarının çok farklı olduğunu anlatan Çimen, "2,5 yıldır çalışmanın proje ekibinin sonucuyuz. Kadro hareketiyiz. Güçlü başkan ve liderin ekibi değil, ekibin lideri olarak karşınızdayım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın yeni nesil modeline adapte olması gerektiğini kaydeden Çimen, "Daha iyi yönetimle bu cenderinin içinden çıkarıp, kulübün makus talihini değiştirmeyi istiyoruz. Yeni nesil yönetim modelinde açık ve şeffaf olmak bir düstur. Vaat etmiyoruz, 'yapacağız' diyoruz. Ekibimizden hiçbir şey saklamadan yapıyoruz. Hep beraber karar alıyor ve uyguluyoruz. Bambaşka bir şey yaşayacaksınız, bundan emin olabilirsiniz" diye konuştu.
Çimen, yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri de tanıttı.
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