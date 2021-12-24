Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul zamanı
Beşiktaş'ın 2019 ve 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantıları hafta sonunda yapılacak.
Beşiktaş Kulübünün 2019 ve 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantıları hafta sonunda yapılacak.
Siyah-beyazlı kulübün 2019 yılı genel kurulu yarın gerçekleştirilecek. Yarınki toplantıda 01.01.2019-12.05.2019, 12.05.2019-20.10.2019 ve 10-20.10.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulları ayrı ayrı ibraya sunulacak.
Kulübün 2020 olağan genel kurul toplantısı ise 26 Aralık Pazar günü yapılacak. Bu toplantıda ise 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının ayrı ibra edilmeleri için katılımcılar oy verecek.
Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'ndeki iki toplantı da saat 10.00'da başlayacak.
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