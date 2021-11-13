Biz kazandık, artık Norveç düşünsün!

13 Kasım 2021 Cumartesi, 22:02

Ünü spor yorumcusu Osman Korkmazel, 6-0'lık Cebelitarık galibiyetinin Katar 2022'de baraj yolunu açacağını ifade etti.

Cumhuriyet için Türkiye-Cebelitarık maçını yorumlayan Korkmazel, tempolu futbola dikkat çekti.

İşte Osman Korkmazel'in yazısı:

Stefan Kuntz’un (Norveç 1-1, Letonya deplasman 2-1 galibiyet) 3’ncü maçı. Isınma turları bitti. A Millileri özellikle Hamit Altıntop’un derin yardımıyla zihnine yazdı.

Maç öncesi farklı skor elde etmek tek dileğimizdi, hani tabiri caizse, ‘yarım düzine gol’ bize umut ışığını yaktırırdı.

Olur mu?

Neden olmasın!

Unutmadan, bir yandan da kulağımız Norveç-Letonya maçındaydı...

Böyle başladı maç.

Stefan Kuntz’un 4- 1-3-2’ye dönüşü;2 süratli kenar oyuncusu ve Hakan’la hızlı gol sahasına girip, 2 golcüyü golle buluşturmasıyla ilintiliydi. Evet tempolu başladık ve hemen çabuk gole ulaşma peşine düştük.Dk.11’i gösterdiğinde de Kerem, buldozer gibi savunma kalabalığını dağıtarak enfes bir gol attı. Artık tamamen tek kaleye döndürdük oyunu.

Zeki’ye çok sert faul yaptılar ve 10 kişi kaldılar.

Yine gol sahasında geziniyoruz.

Vee, üst üste Burak-Hakan işbirliğinde, 2 harika gol izledik. Uzatma da Caner’in üst direkte patlayan şutu gol olsa.

Norveç-Letonya maçı devre 0-0 bitmiş.

Rıdvan-Mert taze kuvvet, devamlı gol arıyoruz. İşte Rıdvan’ın sert kesmesine, Merih şık dokunuyor. Kuntz bu kez iki taze golcü alıyor; çok akılcı işler yapıyor.

Serdar-Kenan hızla girdiler. Farkı arttırma çabasındayız. Serdar ile 5’liyoruz, 3 dk geçmedi ki, bir şık gol de Mert Müldür’den 6-0 umduğumuz bir skor.

Yakıştı size be Aslanlarım.

Norveç ıkına sıkana kazanacaktı, kazanamadı!

Hollanda maçı artık daha da zor onların 3 gün sonra, biz bu oyunla Karadağ’ı yeneceğiz; gerisini Norvreç düşünsün…

