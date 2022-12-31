Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 18. hafta maçında Brighton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 10:04
Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Brighton ile Arsenal karşılaşacak. 

BRIGHTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brighton - Arsenal maçı 31 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da Express Community Stadium'da oynanacak.

BRIGHTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 3'te canlı yayımlanacak.


brighton Arsenal İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler