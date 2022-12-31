Fulham - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 18. hafta maçında Fulham ile Southampton karşı karşıya gelecek. Fulham - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 09:54
Fulham - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Fulham ile Southampton karşılaşacak.

FULHAM - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fulham - Southampton maçı 31 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Craven Cottage'da oynanacak.

FULHAM - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 4'te canlı yayımlanacak.


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