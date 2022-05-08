Bundesliga'ya yükselen Schalke 04 taraftarı çimleri söküp sattı
Sahasında St. Pauli'yi mağlup ederek Bundesliga'ya yükselmeyi başaran Schalke'de taraftarlar, maçın ardından stadyumdan söktükleri çimleri internetten satmaya başladı.
Bundesliga 2'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Schalke, bir yıllık aranın ardından Bundesliga'ya geri döndü.Ligin 33. haftasında konuk ettiği St. Pauli'yi geriden gelip yenen Schalke'ye galibiyet getiren goller, Simon Terodde (2) ve Rodrigo Zalazar'dan geldi.
Bu galibiyetle birlikte puanını 62 yapan mavi beyazlı ekip, Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.
TARAFTARLAR, ÇİMLERİ SATIŞA ÇIKARDI
St. Pauli karşısında alınan galibiyetin ardından Schalke taraftarları, Bundesliga'ya yükselme sevincini sahaya girerek oyuncularla birlikte kutladı.
Revier Sport'ta yer alan haberde, maçtan sonra sahaya giren taraftarlardan bazılarının çimleri söktüğü ve internet üzerinden satışa çıkarttığı belirtildi. Haberde, çimlerin satış fiyatının 100 Euro'dan başladığı ifade edilirken bazı taraftarların açık artırma yaptığı kaydedildi.
FORTUNA DUSSELDORF 50 BİN EURO CEZA VERDİ
Schalke-St. Pauli maçının ardından yaşanan olayın bir benzeri, 2012 yılında Fortuna Dusseldorf'un Bundesliga'ya yükseldiği maçın ardından da yaşanmıştı.
Fortuna Dusseldorf'un Bundesliga'ya yükselmesini kutlamak için sahaya giren taraftarlar, Schalke taraftarları gibi çimleri sökmüştü. Penaltı noktasının bulunduğu bölgedeki çimleri alan bir taraftar, kulüp tarafından 50 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı.
Video Haberler
- CHP'li Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
- Hırsızın fotoğrafını dükkanın camına astı
- Belgrad Ormanı'na akın ettiler
- Mizaha bile sansür!
- Köpeği araca bağlayıp sürükledi!
- Yol kenarındaki pikaba çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
- 5 ay önce çığ altında kaldılar: Cesetleri bulundu
- ‘Ben ondan daha güzelim diye oldu’
- Bir gecede onlarca araç soyuldu
- Taksim'de dehşet: Ölmek için altgeçitten atladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'ne gece yarısı operasyonu
- Cezaevinde intihar etti!
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- AKP'li başkandan 'alkol' açılımı
- Hande Fırat yazdı sildi
- Meteoroloji'den mayıs ayında kar yağışı uyarısı
- AKP'nin oy oranını yazdılar