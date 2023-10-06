Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e duygusal veda!

Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Şenol Güneş için bir veda mesajı yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 14:51
Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e duygusal veda!
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Beşiktaş yardımcı antrenörü Burak Yılmaz, görevini bırakan Şenol Güneş için bir veda mesajı yayınladı.

İşte Burak Yılmaz'ın veda mesajı:

"Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız.

Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam.

Öğrenciniz Burak Yılmaz."


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