Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e duygusal veda!
Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Şenol Güneş için bir veda mesajı yayınladı.
Beşiktaş yardımcı antrenörü Burak Yılmaz, görevini bırakan Şenol Güneş için bir veda mesajı yayınladı.
İşte Burak Yılmaz'ın veda mesajı:
"Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız.
Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam.
Öğrenciniz Burak Yılmaz."
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