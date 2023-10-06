Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e duygusal veda!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 14:51

Güncelleme: 06.10.2023 - 14:51

Beşiktaş yardımcı antrenörü Burak Yılmaz, görevini bırakan Şenol Güneş için bir veda mesajı yayınladı.

İşte Burak Yılmaz'ın veda mesajı:

"Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız.

Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam.

Öğrenciniz Burak Yılmaz."