Bursaspor ve Emirhan Aydoğan, karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti

03 Ocak 2022 Pazartesi, 12:18

Spor Toto 1.Lig'in ikinci yarısında zirveyi hedefleyen Bursaspor'da, Emirhan Aydoğan ile yollar ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip Sol bek ve ön libero mevkisinde oynayan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşme feshini, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Aydoğan'a teklif yaptığı ve takıma katmak istediği söylentiler arasında.

24 yaşındaki Emirhan, Bursaspor altyapısından yetişti. Önceki yıllarda tecrübe kazanması için Bandırmaspor, Yeşil Bursa ve İnegölspor takımlarına kiralanan orta saha oyuncusu 2019 yılından beri aralıksız olarak Bursaspor'un A takımında forma giydi.

Aydoğan, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.



