Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile imzalamak için İspanya'ya gidiyor

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

AA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 07:05
Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile imzalamak için İspanya'ya gidiyor
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Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gidiyor.

Kulüpten alınan bilgiye göre Çağlar Söyüncü, yarın öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek ve 5 Temmuz Çarşamba günü kırmızı-beyazlı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

27 yaşındaki milli futbolcu, 6 Temmuz Perşembe günü ise basına tanıtılacak.

Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.


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