Cedric Bakambu, BJ Guoan'a veda etti

Adı Galatasaray'la da anılan Cedric Bakambu'nun Çin Süper Lig'indeki kariyeri sona erdi. Kongolu forvet, Aralık sonunda sözlemeşinin sona ereceği Beijing Guoan'a veda etti.

AS'ta yer alan habere göre, Bakambu Ocak ayında bedelsiz olarak Barcelona'ya katılacak.

Çin'de geçirdiği süre boyunca 87 maçta 58 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, 2018'de 40 milyon Euro karşılığında Villarreal'den transfer edilmişti.

Kariyerine Fransa ekibi Sochaux'da başlayan Bakambu, 2014'te transfer olduğu Bursaspor'da yaklaşık bir yıl görev yapmış ve sonrasında Villarreal'e imza atmıştı. Bursaspor bu transfer için kulübüne 1.8 Milyon Euro bonservis ücreti kendisine ise 800 bin Euro ödemişti.

Bakambu, Çin'de artan finansal zorluklar ve katı pandemi kısıtlamaları nedeniyle ligden ayrılan birkaç yüksek profilli isimden biri oldu. Daha önce teknik direktör Fabio Cannavaro, Paulinho ve Marko Arnautovic gibi isimler ülkeden ayrılmıştı.

Forever grateful to the city. The run was amazing. We scored all of these goals together. We won that Cup together. Together we made it.



To the fans, to the staff, to my teammates, to my new friends, to the city. Thank you.



I will miss all of you.



Truly yours.



Cédric. pic.twitter.com/at0e7pABSQ